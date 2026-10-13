“Me cansé”: Cony Capelli lanzó lapidario mensaje al padre de su hijo y confesó que vive momentos de “mucha angustia”

“Jamás pensé que esto sería de la manera en que se está gestando”, dijo la bailarina, quien comentó que está atravesando un complicado presente.

Durante la madrugada de este martes, Cony Capelli lanzó un lapidario mensaje sobre el padre de su hijo, Sebastián Daroch.

La influencer también compartió una reflexión con sus seguidores, a quienes les agradeció por acompañarla en este proceso de su vida.





¿Qué pasó con Cony Capelli?

A través de su cuenta de Instagram, Cony señaló: “Muchas veces en este proceso me he sentido sola”.

En esa misma línea, agregó: “Y creo que, aunque soy una enemiga de las redes sociales y el desarrollo tan brutal de la tecnología, he podido sentir una profunda conexión con mis seguidoras, dándome palabras de apoyo, de ánimo, de amor, de fuerza desde un lugar desinteresado y de mera preocupación”.

La bailarina tiene 19 semanas de embarazo y el mensaje que compartió ocurrió momentos después de exponer que había sentido a su bebé por primera vez.

Minutos más tarde, Capelli lanzó un lapidario mensaje al padre de su hijo, Sebastián Daroch: “Y el papá saliendo a carretear mientras una se hace responsable como mujer de un bebé. ¡Me cansé, ya no me callo más!”.

Aunque dicho mensaje se eliminó momentos después, Cony reconoció estar viviendo un complejo momento gestacional.

“Es muy difícil para mí esto, viviendo el proceso que estoy viviendo. Es muy difícil. Me encuentro en una situación de mucha angustia. Jamás pensé que esto sería de la manera en que se está gestando”, admitió.

Además, la bailarina aseguró que “seguiré como muchas mujeres lo hacen, saliendo adelante con amor por mi bebé, ya que es mi responsabilidad como mamá: continuar y seguir, aunque todo sea un caos”.

“Las madres no podemos renunciar a nuestra maternidad”, concluyó Cony, quien había vivido una ruptura sentimental reciente con Sebastián, la que fue confirmada por ella.

Finalmente, la bailarina se ha visto expuesta a rumores donde se aseguraba que habían vuelto y, aunque ella declinó hablar del tema, explicó que no deseaba exponer la privacidad de su familia, “menos ahora que no tengo certeza de muchas cosas aún”, cerró.

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