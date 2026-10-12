“Es un cacho si me pilla con ellas”: Vale Roth explica particular decisión sobre su tercer parto

La bailarina aseguró que en 7 semanas más se someterá a un procedimiento para que nazca su hijo Cristóbal, ya que debe organizar a su familia antes del día del parto.

A pocas semanas de llegar a fecha de término, Valentina Roth reveló detalles sobre cómo será el nacimiento de su hijo Cristóbal, y es que para la bailarina es muy importante tener todo preparado, ya que tiene niñas pequeñas.

A través de su cuenta en Instagram, la ganadora de Fiebre de Baile explicó los motivos de tener un parto inducido, decisión que fue muy comentada luego de que lo informara.

Vale Roth y sus motivos para inducir su tercer parto

En primera instancia Roth subió unas fotografías mostrando cómo se ve su abdomen en esta etapa del embarazo y comentó: “Mañana (hoy) parto la semana 31 y solo quedarían 7 semanas más para conocer a Cristóbal“.

“La inducción me la haré a las 38 (por temas logísticos jaja)“, agregó la bailarina, causando dudas y opiniones entre sus seguidoras de las redes sociales.





Debido a esto, Valentina grabó un video explicando los motivos de su decisión, la misma que ya había tomado anteriormente tras el nacimiento de su hija Martina.

“Yo con la Martina tuve parto inducido y a las 38 semanas más un día me la saqué“, aseguró agregando que con esto es más fácil organizarse en su familia.

“Imagínate, tengo dos niñas chicas, es un cacho si me pillan con ellas las contracciones y yo tenga que correr“, comentó divertida, riéndose de que su tercer hijo se le “caerá”.

En este sentido añadió que “prefiero agendar una hora, llegar con tranquilidad, ver quién va a cuidar a mis niñas. Quizás donde mi suegra, donde mi mamá, no sé, y ahí que estén dos días a que me recupere”.

Revisa aquí lo que dijo Vale Roth: