26/ 11/ 2026 22:08

Tras el auxilio a Francisca García-Huidobro: cómo aplicar correctamente la maniobra de Heimlich

¿Sabe usted en qué consiste la maniobra de Heimlich? Tal vez no la reconoce por su nombre, pero es la técnica con la que se auxilia a una persona que se está atragantando. Gracias a su rápida aplicación es que se salvó la conductora de televisión Francisca García Huidobro, quien comenzó a asfixiarse con un trozo de comida. ¿Cómo realizar correctamente este movimiento? Preste mucha atención porque en este informe se lo mostramos.