La Comisión de Disciplina de la Tercera División aplicó la sanción más severa de su reglamento a la institución penquista.

El Club Arturo Fernández Vial no podrá competir durante los próximos dos años. Así lo resolvió este jueves la Comisión de Disciplina de la Tercera División de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA).

El castigo se origina en lo ocurrido durante la caída por 5-1 del cuadro aurinegro ante Municipal Puente Alto. A partir de los informes del árbitro y del oficial de turno, el organismo dio por acreditado que desde la tribuna ocupada por la hinchada visitante se lanzaron fuegos artificiales al campo de juego. Eso infringe el artículo 14 N°22 de las Bases del torneo.

Una bengala sobre su propio jugador

El hecho más grave ocurrió a los 80 minutos de juego. Una bengala lanzada desde las graderías golpeó de lleno a Ramiro Pavez, futbolista del propio Fernández Vial. El partido tuvo que interrumpirse y quedó expuesta la seguridad de los jugadores de ambos equipos.

Según la resolución, el Directorio de la Tercera División también revisó lo sucedido y recomendó sancionar al club por el artículo 202, letra B, del Reglamento de ANFA.

Esa norma tipifica las “Infracciones gravísimas” de asociaciones y clubes. Las define como conductas y hechos que se mantienen en el tiempo y causan perjuicio, y las castiga con penas que van desde un año de suspensión hasta la expulsión definitiva de la asociación.

La letra B, en particular, apunta a “las Asociaciones o Clubes que hagan peligrosa su participación en cualquier Torneo Oficial, por conducta reiterada carente de cultura deportiva de sus socios, (dirigentes y/o jugadores) hinchas, socios o simpatizantes”.





La respuesta de Fernández Vial

Tras conocerse la resolución, desde el club indicaron que “nuestro Directorio, junto a su asesoría jurídica, analizará detalladamente la resolución y sus fundamentos, evaluando las acciones reglamentarias y legales que correspondan, siempre en resguardo de los intereses de nuestra institución.

“Entendemos la preocupación que esta noticia genera en nuestros socios, hinchas y simpatizantes. Por ello, hacemos un llamado a la prudencia y reiteramos que todas las decisiones y los pasos a seguir serán informados oportunamente a través de los canales oficiales del club”, agregaron.