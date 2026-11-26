Policía irrumpe en entrenamiento y detiene a futbolista en Brasil: Lo investigan por tráfico de drogas
David Correa da Fonseca, más conocido como David, fue arrestado en las instalaciones de Vasco da Gama por presuntos vínculos con una organización criminal.
Un operativo policial realizado este jueves en Brasil derivó en la detención del futbolista de Vasco da Gama David Correa da Fonseca, conocido popularmente como David.
El jugador de 31 fue arrestado en el marco de la denominada “Operación Tropa” contra tráfico de drogas, armas y lavado de dinero, donde agentes irrumpieron en el entrenamiento del club de Río de Janeiro.
Los funcionarios fueron hacia las instalaciones de la institución tras la orden emitida por el 5º Juzgado Penal de Serra, generando gran revuelo en el país.
La investigación contra futbolista de Vasco da Gama
De acuerdo con lo informado por GE, el delantero es indagado por presuntos vínculos con una organización criminal armada dedicada al narcotráfico.
En ese sentido, la policía se encuentra averiguando sus posibles conexiones con miembros de una facción de Comando Vermelho, agrupación delictual muy conocida Brasil.
A esto se suma su supuesta interferencia en la investigación, donde habría ofrecido dinero a testigos para modificar sus declaraciones.
En octubre pasado, David fue citado a una comisaría para entregar su pasaporte, quedando con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de contactarse con el resto de los indagados.
Una vez conocido el caso, Vasco da Gama informó que tomó conocimiento de la detención y que no hará más comentarios “por respeto al debido proceso”.
Nacido en octubre de 1995, el ariete ha registra pasos por Cruzeiro, Inter de Porto Alegre, Sao Paulo y desde el 2024 se desempeña en el Gigante de Colina.
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⚠️🇧🇷 LA POLICIA FUE A BUSCAR A DAVID, JUGADOR DE VASCO, MIENTRAS ENTRENABA.
Informan que es investigado por intento de homicidio, tráfico de drogas y coacción. ⛔️ https://t.co/rbWbvMkxxu
— Sudanalytics (@sudanalytics_) November 26, 2026