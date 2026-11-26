El Team ParaChile dio a conocer el fallecimiento del destacado ex seleccionado nacional de para atletismo, quien obtuvo un bronce en Santiago 2014.

Este jueves se dio a conocer el fallecimiento de Patricio Bravo, ex seleccionado nacional de para atletismo y medallista en los Juegos Parasuramericanos Santiago 2014.

La noticia fue dada a conocer por las redes sociales del Team ParaChile, donde enviaron las respectivas condolencias a sus familiares y cercanos.

“A lo largo de su trayectoria, Patricio defendió con orgullo los colores de Chile y fue parte de un hito para el desarrollo del deporte paralímpico naciona. Hasta siempre”, señaló el Comité Paralímpico de Chile (Copachi).

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Deportistas chilenos despidieron a Patricio Bravo

El deceso del medallista generó gran conmoción, donde diversos deportistas se expresaron con sentidos mensajes.

Macarena Cabrillana, Robinson Méndez y el para triatleta Rodo Sánchez fueron algunos de los que se manifestaron, destacando su “alma noble” y afirmando que es una “gran pérdida”.

Bravo fue paciente de la Teletón y representó a nuestro país en diversas competencias, lo que lo llevó a obtener el bronce en los Parasuramericanos Santiago 2014.

En aquella competencia, el chileno fue tercero en 200 metros de la categoría T53 por detrás de colombiano Edison Martínez y el venezolano Jesús Aguilar.

Ese mismo año se subió al podio en Fortaleza, Brasil, en los 400 metros planos.