Luto en el deporte nacional: murió Patricio Bravo, medallista chileno en los Juegos Parasuramericanos
El Team ParaChile dio a conocer el fallecimiento del destacado ex seleccionado nacional de para atletismo, quien obtuvo un bronce en Santiago 2014.
Este jueves se dio a conocer el fallecimiento de Patricio Bravo, ex seleccionado nacional de para atletismo y medallista en los Juegos Parasuramericanos Santiago 2014.
La noticia fue dada a conocer por las redes sociales del Team ParaChile, donde enviaron las respectivas condolencias a sus familiares y cercanos.
“A lo largo de su trayectoria, Patricio defendió con orgullo los colores de Chile y fue parte de un hito para el desarrollo del deporte paralímpico naciona. Hasta siempre”, señaló el Comité Paralímpico de Chile (Copachi).
Ver esta publicación en Instagram
Deportistas chilenos despidieron a Patricio Bravo
El deceso del medallista generó gran conmoción, donde diversos deportistas se expresaron con sentidos mensajes.
Macarena Cabrillana, Robinson Méndez y el para triatleta Rodo Sánchez fueron algunos de los que se manifestaron, destacando su “alma noble” y afirmando que es una “gran pérdida”.
Bravo fue paciente de la Teletón y representó a nuestro país en diversas competencias, lo que lo llevó a obtener el bronce en los Parasuramericanos Santiago 2014.
En aquella competencia, el chileno fue tercero en 200 metros de la categoría T53 por detrás de colombiano Edison Martínez y el venezolano Jesús Aguilar.
Ese mismo año se subió al podio en Fortaleza, Brasil, en los 400 metros planos.