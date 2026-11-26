El organismo confirmó que piratas informáticos accedieron a varios documentos, operación que se habría dado mediante la suplantación de identidad de funcionarios.

La FIFA confirmó este jueves que fue víctima de un ciberataque de parte de piratas informáticos, quienes accedieron a a diferentes documentos.

A través de un comunicado enviado a The Associated Press, el organismo reveló que un grupo accedió a un “conjunto limitado de información personal y empresarial”.

Junto con condenar lo ocurrido, la entidad que rige el fútbol mundial precisó que está “trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden”.





¿Qué se sabe del ciberataque a la FIFA?

Según consignó The Athletic, la agrupación Handsome Boy Hacking Club (HBHC) se adjudicó la operación y aseguró conseguir importantes archivos.

El citado medio indicó que los responsables vulneraron los protocolos de seguridad mediante la suplantación de identidad de funcionarios, descartando una falla en el sistema.

De todas formas, los documentos comprometidos serían menos del 0.1% de los datos que posee la FIFA.

El ciberataque se dio días después de la oficialización de los candidatos a presidente de la institución, entre los que está el actual mandatario, Gianni Infantino.

Al abogado, que ocupa el cargo desde 2016, se suman Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y Kohzo Tashima, presidente honorario de la Asociación Japonesa de Fútbol (JFA).

La votación se realizará en marzo del 2027 en un Congreso en Rabat, Marruecos.