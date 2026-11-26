El Verdao y el Pincha protagonizarán una final histórica en el Estadio Centenario de Montevideo, donde los argentinos buscarán dar un nuevo batacazo.

Llegó la hora de la verdad. Este fin de semana se conocerá al gran campeón de la Copa Libertadores 2026, con Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputando la gran final.

El Verdao buscará tomarse revancha de la derrota en la definición por el título 2025, donde cayeron contra Flamengo en un ajustado encuentro en Lima, Perú.

Su rival en esta ocasión es el Pincha, elenco que irá por su quinto título continental y que dio un batacazo histórico al eliminar en semifinales precisamente al Mengao de Erick Pulgar en el mítico Maracaná.





Dónde ver la final de Palmeiras vs Estudiantes EN VIVO y GRATIS

El partido de Palmeiras ante Estudiantes de La Plata, válido por la final de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por Chilevisión.

A esto puedes sumar la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV que emitirán online y gratis este esperado cotejo.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Palmeiras vs Estudiantes

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el histórico compromiso, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

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Hora del partido entre Palmeiras y Estudiantes por Copa Libertadores

El duelo entre brasileños y argentinos comenzará a las 17:00 horas de Chile de este sábado 28 de noviembre, disputándose en el Estadio Centenario de Montevideo.