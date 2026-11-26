El goleador anunció que no continuará en Los Lilas de cara al 2027, dedicándole un emotivo mensaje a los hinchas a través de sus redes sociales.

Se acabó el ciclo de Joaquín Larrivey en Deportes Concepción. A dos fechas del final de la Liga de Primera, el delantero anunció que no continuará en el León de Collao.

El argentino publicó una carta dedicada a la “familia lila”, confirmando que el partido ante Univerisdad de Chile del próximo domingo será el último que disputará en condición de local.

El ariete hizo un repaso de su estadía en el Biobío, aprovechando de remacar el histórico ascenso conseguido en la temporada anterior y el correcto desempeño en Primera División.





La despedida de Joaquín Larrivey en Deportes Concepción

En la publicación, el atacante de 42 años mencionó: “cuando llegué a Deportes Concepción, jamás imaginé todo lo que íbamos a vivir juntos. Fueron dos años inolvidables, llenos de emociones, desafíos y sueños cumplidos”.

“El año pasado conseguimos algo histórico: devolver a este club y a esta ciudad a Primera División después de casi 20 años. En lo personal, tuve el orgullo de ser goleador y elegido mejor jugador del campeonato”, agregó.

Larrivey aseguró que se va “con la felicidad y la tranquilidad de haberlo dado absolutamente todo y de despedirme dejando al club en un lugar mucho mejor, donde merece estar por su historia y, especialmente, por su gente”.

El ex Universidad de Chile, que trazó como último objetivo es llevar a Los Lilas a la Copa Sudamericana, expresó que se lleva “mucho más que goles, premios y resultados. Me llevo el cariño de una ciudad y recuerdos que me acompañarán para siempre”.

“Será mi última oportunidad de devolverles, aunque sea un poquito, todo el cariño que me regalaron. Quiero mirarlos, saludarlos desde la cancha y despedirnos como nos merecemos, juntos, en nuestra casa”, añadió.

Tras arribar a Deportes Concepción a principios del 2025, el Bati disputó 78 encuentros en los que convirtió 37 goles.

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