Además de la renovación de varios integrantes del plantel, el Cacique debe definir la situación de Brayan Cortés. El arquero ha tenido un correcto desempeño esta temporada en Argentinos Juniors.

Con la consagración de la Liga de Primera ya consumada, Colo Colo comienza poco a poco a vislumbrar lo que será un ajetreado 2027 en el que afrontará varias competencias.

Uno de los movimientos que podría tener el Cacique es el regreso de un jugador que dio mucho que hablar y que ya pasó por el club.

Se trata de Brayan Cortés, quien finaliza su préstamo en Argentinos Juniors y que, de no renovar, tiene que retornar a Los Albos.





Brayan Cortés nuevamente debe definir su futuro

El arquero ha tenido un correcto desempeño en el Bicho, logrando regularidad al disputar 38 partidos en la actual temporada.

Sin embargo, su actual elenco está en una importante crisis que incluye atraso en sueldos, conflictos con parte del plantel y una inhibición de la FIFA para fichar jugadores.

Pese a esto, el iquiqueño podría ser parte de un trueque con Maximiliano Romero, delantero cuyo pase pertenece a Argentinos y que actualmente tiene una opción de compra de US$1,5 millones para Colo Colo.

La operación sería un intercambio de jugadores y dinero para el cuadro trasandino, aunque todavía no hay nada definido.

Si el traspaso se cae, Cortés debe presentarse en la pretemporada del Popular debido a que su ficha sigue siendo propiedad del conjunto de Macul.