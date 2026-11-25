Los Albos deberán comparecer por el lanzamiento de bengalas y fuegos artificiales en la victoria sobre Los Cruzados. El club fue citado el para el próximo martes 1 de diciembre.

La pirotecnia lanzada por hinchas en el clásico ante Universidad Católica podría traer consecuencias para Colo Colo, cuadro que fue citado para comparecer ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

El Cacique deberá presentar sus descargos en la próxima audiencia del organismo tras el informe del árbitro José Cabero, quien consignó esta situación.

El juez mencionó que se arrojaron bengalas, bombas de ruido y fuegos artificiales desde diversas tribunas en el Estadio Monumental, llegando a interrumpir el partido.





Informe arbitral coloca en alerta a Colo Colo

Tras la victoria de Los Albos, el colegiado mencionó que el primer y segundo tiempo iniciaron con retraso por la pirotecnia.

A esto se sumó la detención del duelo en el primer tiempo, donde Cabero remarcó que esto se dio “a pesar de las advertencias realizadas por altoparlantes”.

Entre las posibles sanciones al Cacique, el reglamento menciona multas económicas, restricción de aforo o cambio de recinto para los siguientes duelos como local.

La próxima audiencia del Tribunal de Disciplina se realizará el martes 1 de diciembre de forma telemática.