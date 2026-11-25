El chileno logró un acuerdo para unirse a AIX Racing, escudería que confirmó que tomará el lugar de Cian Shields en el cierre de la temporada.

Un gran hito para el deporte motor consiguió Nicolás Pino, quien tendrá una chance de oro al entrar en la competitiva Fórmula 2.

El chileno logró un acuerdo para unirse a AIX Racing y disputará las dos últimas fechas de la temporada 2026, entrando en la segunda categoría más relevante del mundo después de la Fórmula 1.

“Hacer mi debut ahora es una gran oportunidad que mi equipo y AIX me han dado. Es una verdadera chance para aprender. Lo daremos paso a paso”, comentó el nacional en las redes de su escudería.





¿Cuándo será el debut de Nicolás Pino en la Fórmula 2?

El piloto nacional correrá este fin de semana en Lusail, Qatar, entre el 27 y 29 de noviembre en la penúltima jornada de la categoría.

La fecha final quedó programada del 4 al 6 de diciembre en Yas Marina, Abu Dhabi, donde se dará por terminada la campaña de este año.

Pino llega a este desafío tras su experiencia en el automovilismo de resistencia, donde llegó a conseguir un podio en las 24 Horas de Le Mans 2023.

De acuerdo a lo señalado por la propia escudería, el chileno tomará el lugar de Cian Shields estas carreras.