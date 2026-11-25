La organización anunció la postergación del encuentro que marca el fin de la carrera del volante, quien ya tenía confirmados a varios invitados.

La organización de la despedida de Marcelo Díaz entregó una mala noticia para el jugador de Universidad de Chile y los hinchas, confirmando la postergación del partido para 2027.

Mediante un comunicado, la productora anunció que el evento denominado “De la galería a la gloria” no se jugará en en las próximas semanas por el mal estado de la cancha del Estadio Nacional.

“Nuesta gran fiesta programada para el 8 de diciembre cambia de fecha”, aseguraron, recalcando que el homenaje “sigue en pie” y que se realizará el 11 de marzo.





La noticia atrasa el encuentro que coloca fin a la carrera como profesional de Carepato, quien tenía a grandes invitados confirmados.

Entre ellos están David Pizarro, Diego Rivarola, Lisandro López, Gabriel Arias y Guillermo “Pol” Fernández, estos últimos ex compañeros en Racing.

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Marcelo Díaz alista el cierre de su carrera

Tras anunciar a mediados de agosto que se retirará del profesionalismo este año, Díaz prepara sus últimos encuentros con el club de sus amores.

El volante podría disputar hasta cinco partidos con la U de cara a diciembre, sienndo dos por la Liga de Primera y tres por Copa Chile si es que Los Azules alcanzan la final.

Además de destacar en el Romántico Viajero, el mediocampista pasó por La Serena, Basilea de Suiza, Celta de Vigo, Pumas de México, Racing, Libertad de Paraguay y Audax Italiano.

Una vez culminada su etapa de futbolista, Díaz pasará a formar parte de la gerencia técnica del cuadro laico.