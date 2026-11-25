Spartak Moscú de Rusia, Racing de Avellaneda y la Selección de Japón son las principales novedades del tradicional torneo juvenil.

Universidad Católica anunció este martes a los ocho elencos que disputarán la edición 2026 de la Copa UC, tradicional torneo Sub 17 que se juega a fin de año.

A través de sus redes sociales, Los Cruzados confirmaron que serán cuatro clubes y cuatro selecciones las participantes en la versión 19° del certamen.

La principal novedad es la invitación al Spartak Moscú de Rusia y a la Selección de Japón, quienes intentarán quedarse con la corona.

“Aquí se forja el carácter, se templa el espíritu y nacen los ídolos del mañana. Los mismos que en unos años veremos brillar en los estadios más grandes del mundo, levantando copas o defendiendo a sus países en una Copa del Mundo, recordando siempre que acá hubo un capítulo importante en sus carreras”, comentó Matías Claro, presidente de Cruzados.

El campeonato juvenil volverá a contar con Argentina, escuadra que se consagró campeón en 2025 tras vencer 2-1 a Chile en un emotivo compromiso.





Los confirmados para la Copa UC 2026

Clubes:

Universidad Católica – Chile

Independiente del Valle – Ecuador

Racing – Argentina

Spartak Moscú – Rusia

Selecciones:

Argentina – Campeón edición 2025

Perú

Uruguay

Japón

¿Cuándo se jugará la Copa UC 2026?

De acuerdo con lo informado por el propio club cruzado, la Copa UC se disputará del 9 al 13 de diciembre en el Claro Arena ubicado en Las Condes.