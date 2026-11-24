El recordado ex futbolista de la U habló sobre su vínculo con Mónica Allende, a quien conoció en un Año Nuevo. “No lo estaba buscando en ese momento”, sostuvo.

A poco más de un mes de tener su despedida del fútbol profesional, Matías Rodríguez se refirió a la relación que tiene con Mónica Allende.

El ex jugador, multicampeón con Universidad de Chile, conoció en una celebración de Año Nuevo a la contadora y destacó que “estamos juntos hace un tiempo”.

“Fue algo lindo, así que estoy feliz”, manifestó el ex lateral derecho, quien en 2025 reveló el término con la madre de sus hijos luego de 23 años juntos.





Matías Rodríguez aborda su nueva relación

En entrevista con Las últimas Noticias, el argentino-chileno habló sobre cómo fue darse esta nueva chance en el amor, señalando que “no fue fácil después de mi separación”.

“Mis hijos están lejos, viven lejos. Quizás no los veo como me gustaría, pero son elecciones de vida y decisiones también”, agregó.

En ese punto, Rodríguez recalcó que “abrirme a otra relación se dio natural, no lo estaba buscando en ese momento. Apareció Mónica y se fueron dando las cosas. Hoy estamos bien”.

Consultado sobre cómo se proyecta con Mónica Allende, el otrora defensor remarcó que “los proyectos siempre son de ir más tranquilos”.

“Hay que ir paso a paso, no volverse loco. Es una relación que recién empieza, hay que disfrutar y ser feliz”, agregó.

Tras arribar en 2010 a la U, el trasandino se transformó en un jugador muy querido por la hinchada y disputó 339 partidos en los que marcó 57 goles.

A esto se suman los ocho títulos ganados con el Romántico Viajero, entre los que está la histórica Copa Sudamericana 2011.