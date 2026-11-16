Nueva conmoción en el fútbol: Jugador murió luego de recibir pelotazo en la cabeza en Argentina

Abel Núñez, de solamente 18 años, perdió la vida tras recibir un fuerte golpe durante un partido de inferiores. El joven también era parte de un club de futsal.

Otra conmoción impacta al fútbol. Abel Núñez, jugador de FC Ezeiza de Argentina, murió tras recibir un fuerte pelotazo en su cabeza en pleno partido.

El joven de 18 años perdió la vida luego de un impacto durante un partido de juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), hecho que se dio la semana pasada.

Tras ser operado de urgencia y mantenerse en riesgo vital, su equipo informó el deceso este domingo 15 de noviembre y envió las condolencias a su familia.

“La noticia más dura que nos toca comunicar como club. Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar”, expresaron.





Abel Núñez, el futbolista de 18 años que murió tras golpe en la cabeza

Según consignó Infobae, la víctima recibió un pelotazo en su cabeza durante el encuentro ante Muñiz y no reaccionó, lo que derivó en que fuera trasladado rápidamente a un centro asistencial.

Nacido en 2008, Núñez alternaba jugando en FC Ezeiza y el club de futsal Nueva Estrella y se ilusionaba con llegar pronto al profesionalismo.

El lamentable suceso generó reacciones en recordados ex futbolistas, entre los que está Juan Pablo Sorín, mundialista con Argentina en 2002 y 2006, que se manifestó con un mensaje en redes sociales.

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