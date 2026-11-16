Patadas y descontrol total: Final del fútbol femenino Sub 20 en Brasil terminó en batalla campal

El duelo entre Ferroviária y Corinthians tuvo un lamentable episodio entre las jugadoras en plena cancha, con el Timao protestando y anunciando acciones legales.

Un escándalo se generó en Brasil con la Campeonato Paulista Femenino Sub 20, luego que jugadoras de Ferroviária y Corinthians protagonizaran una batalla campal.

El triste episodio se dio en el segundo tiempo del duelo que fue favorable para las Guerreiras Grenás por 2-0, con Ana Carla Miga respondiendo a un pisotón de Gabi Jordi, esta última perteneciente al Timao.

Al contestar con una patada que no dio de lleno, se desencadenó un caótico momento que no pudo ser controlado por las árbitras.





La batalla campal entre Ferroviária y Corinthians en Brasil

La pelea incluyó golpes de puño, patadas y hasta agarrones de cuello, situación que rápidamente se transformó en viral.

La secuencia incluyó un brutal puñetazo de Miga a Mel futbolista de Corinthians que quedó tendida en la cancha por varios segundos.

Producto de lo ocurrido, el cuerpo arbitral expulsó a las dos involucradas y continuar con el encuentro que terminó en triunfo para Ferroviária.

Una vez terminado el encuentro, Corinthians anunció que “tomará las medidas legales y deportivas adecuadas, incluyendo el registro de un informe policial y la presentación de una protesta formal ante la Federación Paulista de Fútbol (FPF)”.

El Timao solicitó “la debida investigación de los hechos y la aplicación de las sanciones previstas en la normativa de la entidad”.

Mira el video acá