Preocupación por salud de Mario Soto: Ex figura de La Roja se encuentra internado tras infarto

El ex defensor de 76 años, quien es muy recordado en Cobreloa, se encuentra hospitalizado en Santiago desde el pasado 15 de noviembre.

Gran preocupación ha causado en el fútbol chileno la situación de Mario Soto, histórico ex jugador de la Selección Nacional que se encuentra internado tras sufrir un infarto.

La noticia fue confirmada por el Colegio de Entrenadores de Fútbol, quienes detallaron que el otrora defensa fue trasladado al Hospital Luis Tisné de Peñalolén.

“El exfutbolista está siendo monitoreado en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro asistencial”, detallaron sobre el ex zaguero de 76 años.

El organismo aprovechó de mandar “un saludo y mensaje de apoyo a nuestro colega y sus familiares en este difícil momento”.





La trayectoria de Mario Soto, ex figura de La Roja y Cobreloa

Oriundo de Santago y nacido en 1950, Soto inició su carrera en Magallanes y tuvo su debut en el profesionalismo en 1969.

Su carrera incluyó pasos por Unión Española, Palmeiras de Brasil, Cobreloa, Deportes Concepción y Audax Italiano, además de disputar 48 partidos con La Roja.

El ex central defendió la camiseta nacional en dos Copas América y el Mundial de España 1982, siendo convocado por el entrenador Luis Santibáñez.

El principal club en el que es recordado es Cobreloa, donde llegó en 1978 y en el que pudo ganar tres títulos en una época dorada para Los Loínos.

Por si fuera poco, junto a los Zorros del Desierto jugó dos finales consecutivas de la Copa Libertadores en las ediciones 1981 y 1982.