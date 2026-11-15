San Marcos de Arica vs San Luis de Quillota: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Primera B

Tras revertir su desafiliación, San Marcos de Arica enfrentará a San Luis de Quillota en el Estadio Carlos Dittborn este domingo, por la Liga de Ascenso.

San Marcos de Arica recibirá este domingo a San Luis de Quillota en un duelo válido por la fecha 30 de la Primera B.

Los Bravos del Morro llegan al terreno de juego con una victoria en su último encuentro, mientras que los Canarios entran con un empate.

Tras revertir la desafiliación del fútbol profesional, el cuadro Santo busca conservar su clasificación a la Liguilla. En tanto, los de Quillota quieren quedarse con el ascenso directo a Primera División.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de San Marcos vs San Luis?

El partido de San Marcos ante San Luis por la Liga de Ascenso será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá de forma online el encuentro. Para mirarlo a través de la app tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre San Marcos y San Luis por la Primera B

El encuentro de los Bravos del Morro contra los Canarios inicia a las 18:00 horas de Chile de este domingo 15 de noviembre, disputándose en el Estadio Carlos Dittborn de Arica.

El árbitro encargado de impartir justicia es Nicolás Gamboa, mientras que en el VAR estará Mario Salvo.