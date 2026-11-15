Santa Cruz vs Rangers: Dónde ver EN VIVO y ONLINE definición por el descenso en Primera B

Deportes Santa Cruz y Rangers disputan un partido fundamental que define su futuro, jugándose la permanencia en la Liga de Ascenso.

Deportes Santa Cruz recibe a Rangers de Talca por la última fecha de la Primera B, partido que define el futuro de ambos en la lucha por el descenso.

Los Unionistas llegan con 24 puntos y les alcanza con un empate para salvarse, lo que obliga a Los Piducanos a ganar ya que tienen 21 unidades.

En paralelo a este encuentro, Unión San Felipe, el otro involucrado la pelea por salvar la categoría con 23 pts., se mide a Unión Española en condición de local.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Santa Cruz vs Rangers?

El partido de Santa Cruz ante Rangers, válido por la fecha 30° de la Liga de Ascenso, será transmitido en vivo y online por la plataforma de streaming HBO Max.

Para ver este duelo por la Primera B, debes ingresar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave. Si no tienes una cuenta, está la opción de crearla en muy pocos minutos.

Hora del partido entre Santa Cruz y Rangers por la Primera B

El compromiso de Los Albiazules contra Los Rojinegros inicia a las 18:00 horas de Chile de este domingo 15 de noviembre, disputándose en el Estadio Municipal de Santa Cruz.

En caso de igualdad de puntos, el descenso se determinará con un partido de definición.