Rangers cae 0-1 ante Cobreloa y queda al borde del descenso: Lo que necesitan los Piducanos para quedarse en Primera B

Las posibles desafiliaciones de San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt podría ser el punto clave en la continuidad de los rojinegros en la Primera B.

Este sábado Rangers de Talca se enfrentó a Cobreloa por la fecha 29 de la Liga de Ascenso Caixun 2026, en un partido que terminó 0 a 1 en favor de los zorros del desierto.

Con esta derrota, a los Piducanos se les acaban las oportunidades para salvarse del descenso, sin embargo, ante las posibles desafiliaciones de San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, también podrían salvarse.

Las posibilidades de Rangers de mantenerse en la Primera B

Luego de perder contra Cobreloa, se necesitan cumplir dos hitos en la siguiente fecha para que los talquinos se mantengan en Primera B, estos son:

Rangers de Talca debe ganar su siguiente partido.

Unión San Felipe debe empatar o perder su siguiente partido.

Con los resultados ya mencionados, los rojinegros podrían sumar la cantidad de puntos necesarios para no descender.





Posibles desafiliaciones en Primera B

Debido a las denuncias contra San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, ambos equipos se encuentran a la espera de la resolución del Tribunal de Disciplina, por lo que la tabla de posiciones podría cambiar.

Esto quiere decir que si los equipos son desafiliados, los equipos con los que jugaron en contra podrían sumar 3 puntos, sacando a San Luis de los primeros lugares, pero evitando que cualquier equipo descendiera.

Hasta ahora, la ANFP anunció no se entregará la copa ni realizará la premiación de la Primera B 2026 mientras existan dichos procesos pendientes.