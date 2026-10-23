Ronaldinho vuelve al fútbol profesional: La fecha en la que debutará con su nuevo equipo

El astro brasileño tiene día para su debut en el Ravenna de Italia, club que lo anunció con bombos y platillos por redes sociales.

Ronaldinho está de vuelta. De manera sorpresiva, el astro brasileño dejó el retiro y retornará al fútbol profesional para jugar en el Ravenna de Italia.

El histórico volante de 46 años firmó contrato con el equipo de la Serie C, donde debutará el próximo 15 de noviembre.

El estreno será nada menos que contra el Forlì en el derbi de la región de Emilia-Romaña, lo que fue confirmado por la institución en redes sociales.

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Ronaldinho alista su regreso al fútbol profesional

Si bien el fichaje de Dinho tiene una estrategia enfocada en lo comercial, la dirigencia apuesta a que sume algunos minutos a nivel oficial.

El oriundo de Porto Alegre se retiró el 2015 vistiendo la camiseta del Fluminense, colgando los botines a los 35 años.

Su carrera estuvo marcada por los grandes momentos que dejó en Gremio, PSG, Barcelona, Milan, Flamengo y Atlético Mineiro, además de un breve paso por el Querétaro de México.

Desde entonces, el histórico mediocampista se ha dedicado a sacar provechó a su imagen y a participar en diferentes eventos.