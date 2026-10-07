“Me regaló…”: El singular detalle que dio Cote López sobre su romance con Ronaldinho

La empresaria confesó que recibió un obsequio del emblemático ex futbolista brasileño, con quien tuvo un romance hace algún tiempo.

Cote López nuevamente dio que hablar, esta vez por revelar que tuvo un romance con el emblemático ex futbolista Ronaldinho.

El brasileño tuvo una brillante carrera en el Barcelona, Milan y la selección de su país, transformándose en un verdadero ícono de este deporte.

La empresaria contó que la relación se dio hace un tiempo tras una ruptura con Luis Jiménez, acusando que su ex esposo le había sido infiel.





¿Qué dijo Cote López sobre Ronaldinho?

En diálogo con el podcast Hoy es Hoy conducido Pamela Díaz y Chiqui Aguayo, La Fiera relató que “yo tenía un amor platónico. Es muy conocido”.

“¿Quién te regaló un anillo?”, le preguntó la conductora a su invida, insistiendo en que “desde chica me gustaba un futbolista. No es bonito”.

Tras confirmar que se trataba de Ronaldinho, López remarcó que “yo estaba separada. A mí todos me han pedido matrimonio”.

“Ahí había hecho un cese de convivencia porque Luis (Jiménez) me había cag… acá (en Chile). Fue balón de oro”, agregando un detalle sobre un obsequio.

La influencer aseguró que no aceptó el anillo y que “me regaló algo más grande todavía. No lo voy a contar porque va a salir en todos los diarios”.