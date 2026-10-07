¿Indirecta para Mauricio Pinilla? El enigmático mensaje de Gissella Gallardo que contó con la reacción de Cote López

“Todos tenemos límites, y respetarlos también habla de quién eres”, aseguró Gissella.

Este miércoles, Gissella Gallardo lanzó un enigmático mensaje en redes sociales en medio de una serie de polémicas con Mauricio Pinilla.

La reflexión que compartió la panelista tuvo la reacción de Cote López, quien le dio “me gusta” a la publicación, despertando la curiosidad de los seguidores.





¿Qué dijo Gissella Gallardo?

A través de su cuenta de Instagram, Gissella señaló: “No pongas a las personas al límite solo para ver hasta dónde aguantan”.

En esa misma línea, agregó: “Todos tenemos límites, y respetarlos también habla de quién eres”.

“No todo tiene que ponerse a prueba para ser entendido”, indicó la panelista, quien aseguró que se trata de los “pensamientos de la semana”.

La publicación de Gissella llega luego de que se dieran a conocer rumores donde acusan a Mauricio Pinilla de deber casi $17 millones por pensión de alimentos, a lo cual “Pinigol” no se ha referido.

El exfutbolista ya había comentado en Primer Plano que la relación con la madre de sus hijos era solo a través de abogados: “Es un proceso difícil y complicado, pero siempre con todo el respeto del mundo”, cerró.

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