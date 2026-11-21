Cobreloa se mide a San Luis de Quillota definiendo al campeón y primer ascendido a la Liga de Primera, partido que se juega en el Estadio Santa Laura.

Cobreloa y San Luis de Quillota protagonizan un electrizante partido este sábado, enfrentándose por la gran final que define al campeón y primer ascendido de la Primera B.

Los Loínos y Los Canarios igualaron en el primer puesto de la tabla de posiciones tras el término de la fase regular, alcanzando ambos equipos los 57 puntos.

El ganador del encuentro conseguirá pasaje directo a la Liga de Primera, mientras que el perdedor tendrá una última chance de subir de categoría al ingresar a las semifinales de la liguilla.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Cobreloa vs San Luis?

El partido de Cobreloa ante San Luis de Quillota será transmitido en vivo por el canal TNT Sports.

Además, la plataforma de streaming HBO Max emitirá la final de la Primera B de manera online. Para eso, debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Cobreloa y San Luis por la Primera B

El compromiso de Los Zorros del Desierto contra los dirigidos por Humberto “Chupete” Suazo inicia a las 18:30 horas de Chile de este sábado 21 de noviembre.

El escenario es cancha neutral y se eligió al Estadio Santa Laura, donde se espera una verdadera multitud.