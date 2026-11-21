Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentan en la esperada final de la Copa Sudamericana, partido que se juega en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Boca Juniors se mide a Atlético Mineiro este sábado en un partido relevante, definiendo al gran campeón de la Copa Sudamericana.

Con Carlos Palacios y Williams Alarcón convocados, el Xeneize quiere acabar con una extensa sequía de 19 años sin conseguir títulos a nivel internacional.

Por la otra vereda está el Galo, quienes pretenden tomarse revancha luego de caer en penales con Lanús en la final de la última edición.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Boca Juniors vs Atlético Mineiro?

El partido de Boca Juniors ante Atlético Mineiro será transmitido en vivo por los canales ESPN y DSports, este último perteneciente a la señal DirecTV.

Adicionalmente, las plataformas de streaming Disney +, DGO y Paramount+ emitirán la final de la Copa Sudamericana de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Boca y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

El compromiso del elenco argentino contra los brasileños inicia a las 19:30 horas de Chile de este sábado 21 de noviembre.

El escenario es el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, mientras que el árbitro encargado de impartir justicia es el uruguayo Andrés Matonte.