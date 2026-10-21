“Somos o no somos”: Carlos Palacios festeja con todo el paso de Boca a la final de la Sudamericana

Pese a no sumar minutos, el chileno celebró con una historia en Instagram el triunfazo del Xeneize ante Vasco da Gama en el Estadio Maracaná.

Carlos Palacios vive su momento más alegre en Boca Juniors, cuadro que este martes se impuso 3-1 a Vasco da Gama y clasificó a la final de la Copa Sudamericana.

El Xeneize dio vuelta el 0-1 de la ida y derrotó a los cariocas en el Estadio Maracaná, quedando a solamente un paso de conquistar el título.

Pese a no sumar minutos, La Joya festejó el paso a la instancia definitiva publicando una foto con sus compañeros más cercanos.





La celebración de Carlos Palacios tras triunfazo de Boca

El chileno subió una historia a Instagram junto Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado, Tomás Aranda y Williams Alarcón, el otro chileno del equipo que también se quedó en el banco de suplentes.

El registro fue acompañado de diversos emojis y la canción “Somos o no somos” de Anuel AA, tema publicado el 2020.

Palacios había sido considerado como titular en el primer encuentro de la llave, pero esta vez no fue incluido por el entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.

La final de la Copa Sudamericana se jugará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, donde Boca enfrentará al ganador del cruce entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro.

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