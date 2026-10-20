Vasco da Gama vs Boca Juniors: Dónde ver EN VIVO y ONLINE revancha por Copa Sudamericana

Por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana, Vasco da Gama recibe en el Estadio Maracaná a Boca Juniors de Carlos Palacios y Williams Alarcón que busca dar vuelta la llave.

Vasco da Gama se mide a Boca Juniors por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana, partido que se juega este martes en Río de Janeiro.

Los brasileños llegan con una leve ventaja al ganar 1-0 en La Bombonera la semana pasada, imponiéndose con el gol de cabeza de Adson.

Pensando en la remonda, el Xeneize de Carlos Palacios y Williams Alarcón apuesta a tener en cancha a Leandro Paredes, capitán y pieza clave del equipo que llega con lo justo por una lesión muscular.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Vasco da Gama vs Boca Juniors?

El partido de Vasco da Gama ante Boca Juniors será transmitido en vivo por los canales ESPN y DSports de la señal Directv.

Además, la revancha por la llave de Copa Sudamericana será emitida de manera online por las plataforma de streaming Dsiney + DGO, a las que tienes que acceder con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre entre Vasco da Gama y Boca Juniors por Copa Sudamericana

El encuentro del cuadro carioca contra los argentinos inicia a las 21:30 horas de Chile de este martes 20 de octubre, disputándose en el Estadio Maracaná.

El ganador de cruce enfrentará en la gran final del torneo al vencedor de la llave entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro.