Boca Juniors vs Vasco da Gama: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Sudamericana

Boca Juniors inicia su esperada llave de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, partido que tiene como árbitro al chileno Piero Maza.

Boca Juniors recibe a Vasco da Gama en un partido que promete, dando inicio este martes a la llave de semifinales de la Copa Sudamericana.

Con Carlos Palacios y Williams Alarcón a disposición, el Xeneize está en un tremendo momento y se ilusiona con volver a una final internacional tras 18 años.

Su rival en esta ocasión es el popular elenco brasileño, quienes vienen de eliminar a Independiente Santa Fe de Colombia en la fase anterior.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Boca Juniors vs Sao Paulo?

El partido de Boca Juniors ante Sao Paulo, válido por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este cotejo de forma online en su Plan Premium. Para eso, debes entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Boca Juniors y Sao Paulo por Copa Sudamericana

El compromiso del elenco argentino contra el Gigante da Colina inicia a las 21:30 horas de Chile de este martes 13 de octubre, disputándose en La Bombonera.

El árbitro designado para este duelo fue Piero Maza, juez chileno con amplia experiencia internacional.