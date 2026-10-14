Se le cayó hasta la tarjeta: La inédita expulsión de Piero Maza a jugador de Vasco da Gama ante Boca

El árbitro chileno se irritó con el colombiano Carlos Gómez y le mostró dos tarjetas amarillas en cuestión de segundos, desatando las protestas en el elenco brasileño.

Piero Maza fue protagonista en la semifinal de ida entre Boca Juniors y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, la que terminó con victoria 1-0 a favor de los brasileños en La Bombonera.

El juez chileno quedó en el ojo del huracán por expulsar a los 64 minutos a Carlos Gómez, a quien le mostró dos tarjetas amarillas en cuestión de segundos.

Tras recibir la primera amonestación, el colombiano empujó levemente al colegiado nacional que no dudó en sacar la cartulina roja.

La acción desató una ola de protestas del plantel y cuerpo técnico visitante, quienes acusaron que fueron perjudicados.

En su apuro por expulsar al delantero, a Maza se le cayó de sus manos la amarilla en un momento que rápidamente se volvió viral.

¡INSÓLITO LO DE CARLOS ANDRÉS GÓMEZ! El jugador de Vasco da Gama empujó tres veces a Piero Maza y terminó viendo la tarjeta roja. https://t.co/qs6hslZEKQ — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 14, 2026

¿Cuándo juegan Boca y Vasco da Gama la revancha?

El partido de vuelta entre Vasco da Gama y Boca Juniors, válido por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana, se disputará el próximo martes 20 de octubre.

El duelo está fijado para las 21:30 horas de Chile en Río de Janeiro.