Cruce en medio del caos: El encuentro de Carlos Palacios con Alan Saldivia en la Sudamericana

Los ex jugadores de Colo Colo se toparon en medio de la trifulca entre jugadores, con el plantel del Xeneize festejando con todo la clasificación a la final de la Copa Sudamericana.

Con un tenso cruce entre jugadores terminó el partido de Vasco da Gama con Boca Juniors por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana, el que favoreció al Xeneize que se impuso 3-1.

Tras el pitazo final, los futbolistas argentinos fueron a buscar a Thiago Mendes por burlarse en redes sociales la semana pasada al ganar la ida, gritándole en la cara en plena cancha.

Esta situación generó un alborto con planteles y cuerpos técnicos involucrados, lo que derivó en un singular encuentro de dos ex Colo Colo.





Captan cruce de Alan Saldivia y Carlos Palacios

Se trata de Alan Saldivia y Carlos Palacios, quienes coincidieron en el Cacique en las temporadas 2023 y 2024.

El zaguero fue a defender a su compañero de equipo, tratando de alejar a punta de empujones a los jugadores trasandinos que seguían enrostrando la victoria.

En medio de esta trifulca apareció el chileno que intentó calmar la situación, topándose prácticamente de frente con el uruguayo.

El momento fue captado desde la tribunal del Estadio Maracaná, donde se observó que no hubo mayor diálogo entre ambos y cada uno se fue a su lado.

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