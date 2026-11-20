Tras rescindir su contrato con Curicó Unido, el futbolista de 35 años manifestó su deseo de fichar por algún club de cara a la próxima temporada.

A días de dar a conocer que esperan un hijo, Juan Pablo Gómez habló sobre los primeros meses de embarazo de Camila Campos, también conocida como Camilísima.

Si bien recalcó que están “felices” y “disfrutando el día a día”, el futbolista aseguró que “han sido meses distintos, más que nada porque el primer trimestre para algunas mujeres es complicado”.

En entrevista con LUN, el defensor afirmó que su rol es “apoyar mucho y estar atento, pero lamentablemente mucho más no se puede hacer”.

“Dios quiera que ya en unas semanas se vaya sintiendo mejor para que se haga más llevadero, para ella sobre todo”, agregó.





El deseo de Juan Pablo Gómez de continuar en el fútbol

Tras finalizar de manera anticipada su vínculo con Curicó Unido en agosto, el lateral derecho confesó que “hace bastante tiempo que estoy con unos temas de salud familiares y para mí en ese momento era muy importante estar cerca”.

“Gracias a Dios lo pude hacer, en Curicó lo entendieron perfectamente y pude disfrutar de mi familia estos meses, algo que me dio mucha tranquilidad”, añadió.

Respecto a su pretende continuar en el profesionalismo, Gómez comentó: “Me gustaría seguir. Me siento muy competitivo aún, a pesar de que quizás no he podido lograr una continuidad en los últimos años”.

“En ese sentido han sido años difíciles, pero creo que no tiene nada que ver con mi preparación ni mi estado físico. Me siento en plenitud”, añadió.

Pese a esto, el jugador de 35 años precisó que “si toca dejar el fútbol, me voy agradecido y conforme con todo lo que viví y con lo entregado a este hermoso deporte”.