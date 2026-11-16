“Los rumores son ciertos”: Camilísima anuncia su embarazo tras confirmar romance con futbolista

Hace dos meses, la periodista confirmó su relación con Juan Pablo Gómez y reveló la posibilidad de convertirse en madre como un “proyecto de pareja”. “Estoy feliz”, expresó en sus redes sociales.

Camila Campos, conocida como Camilísima, acalló los rumores y anunció su embarazo en su cuenta de Instagram la noche de este domingo.

La periodista dio a conocer la noticia tan solo dos meses después de confirmar su relación con el futbolista Juan Pablo Gómez.

En la publicación, Camilísima compartió una serie de fotografías en el festival Creamfields, con las que mostró su panza de tres meses de gestación.

“Los rumores son ciertos y por fin puedo gritarlo. Sí, estoy embarazada” , escribió. “Autorizada por mi obstetra para ir un ratito (al evento) con todos los resguardos”.

“Por eso llevo tres meses sin aparecer por acá. No me he sentido muy bien, pero estoy feliz“, añadió en sus historias de Instagram.





Camilísima y su relación con el futbolista Juan Pablo Gómez

En septiembre, la panelista de Zona de Estrellas contó en el programa que, a la fecha, llevaba cuatro meses de pololeo con Juan Pablo Gómez.

En esa instancia, Camila aclaró que conoce al exjugador de Universidad de Chile hace aproximadamente dos años. “Estoy enamorada”, reconoció.

La comunicadora entregó además algunos detalles de su relación: “Estoy tranquila, es muy apañador, muy romántico, me hace feliz. Conoce a mi familia, obviamente”.

“Me estaba preparando para ser mamá sola, con inseminación artificial. Pero hoy podría ser un proyecto de pareja” , comentó Camilísima dos meses antes de anunciar su embarazo.