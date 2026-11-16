Senapred declara alerta roja en varias comunas de la región de Valparaíso por peligro de desborde de río

Son cuatro las comunas afectadas tras un monitoreo a la estación Río Aconcagua en Puente Colmo.

Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) declaró alerta roja para varias comunas de la región de Valparaíso por peligro de desborde de río.

La entidad anunció que de acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Dirección General de Aguas (DGA), las estaciones hidrométricas de monitoreo mantienen en el umbral rojo la estación Río Aconcagua en Puente Colmo.

De esta manera, se declaró alerta roja para las comunas de Concón, Quintero, Quillota y Limache.





“Cabe señalar que según lo informado por el organismo técnico, el sensor ubicado en dicha estación hidrométrica presenta una falla, por lo que no es posible determinar el caudal del Río Aconcagua con precisión, situación que aumenta las condiciones de riesgo asociadas”, se informó.

Por esta razón se indicó que resulta necesario reforzar el monitoreo y vigilancia de los puntos críticos ubicados en la ribera del río, particularmente en aquellos sectores habitados y en zonas donde un eventual desborde pudiera comprometer la seguridad de las personas, la conectividad vial y el funcionamiento de servicios básicos.