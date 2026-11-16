Temblor hoy 16 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este lunes 16 noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, lunes 16 de noviembre, en Chile

Magnitud: 3.0

Hora: 07:29 horas

Epicentro: 76 km al NO de Tongoy

Profundidad: 26 km

Magnitud: 3.1

Hora: 06:31 horas

Epicentro: 10 km al SE de Ollagüe

Profundidad: 165 km

Magnitud: 3.0

Hora: 01:35 horas

Epicentro: 26 km al SE de Pichilemu

Profundidad: 50 km