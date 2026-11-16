Temblor hoy 16 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este lunes 16 noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Temblor hoy, lunes 16 de noviembre, en Chile
Magnitud: 3.0
Hora: 07:29 horas
Epicentro: 76 km al NO de Tongoy
Profundidad: 26 km
Magnitud: 3.1
Hora: 06:31 horas
Epicentro: 10 km al SE de Ollagüe
Profundidad: 165 km
Magnitud: 3.0
Hora: 01:35 horas
Epicentro: 26 km al SE de Pichilemu
Profundidad: 50 km