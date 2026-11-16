16/ 11/ 2026 07:41

Hombre muere baleado al exterior de una discoteque en Estación Central: Reportan otros siete lesionados

Un hombre murió baleado durante la madrugada de este lunes tras un presunto enfrentamiento al exterior de una discoteque en la comuna de Estación Central. Los vecinos del sector reportaron disparos cerca de las tres de la mañana, los que también habrían dejado a siete personas heridas. Carabineros se encuentra realizando las diligencias del caso y mantiene un corte de tránsito total en avenida Almirante Blanco Encalada hacia el oriente, en la esquina con la calle Bascuñán Guerrero.