Tormentas eléctricas y posibles granizos: emiten aviso meteorológico para 7 regiones del país
Debido a una condición sinóptica de baja segregada, el aviso comenzó a correr desde la mañana de este domingo 15 de noviembre y terminará durante la noche.
Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por posibles tormentas eléctricas en 7 regiones del país.
Corresponde a la zona centro-sur del país, donde también existen probabilidades de caída de granizo y fuertes rachas de vientos locales.
¿Qué regiones tienen aviso por posibles tormentas eléctricas?
- Región del Libertador General Bernardo O’Higgins: Precordillera y cordillera.
- Región del Maule: Precordillera y cordillera.
- Región del Ñuble: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.
- Región del Biobío: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.
- Región de la Araucanía: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.
- Región de Los Ríos: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.
- Región de Los Lagos: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera y litoral interior.
Según detalló la DMC en su sitio web, la alerta empezó a correr durante la mañana de este domingo 15 de noviembre y terminará en la noche.
Finalmente, explicaron que existe una condición sinóptica de baja segregada, lo que podría generar este fenómeno climático.
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