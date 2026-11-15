Tormentas eléctricas y posibles granizos: emiten aviso meteorológico para 7 regiones del país

Debido a una condición sinóptica de baja segregada, el aviso comenzó a correr desde la mañana de este domingo 15 de noviembre y terminará durante la noche.

Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por posibles tormentas eléctricas en 7 regiones del país.

Corresponde a la zona centro-sur del país, donde también existen probabilidades de caída de granizo y fuertes rachas de vientos locales.





¿Qué regiones tienen aviso por posibles tormentas eléctricas?

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins: Precordillera y cordillera.

Región del Maule: Precordillera y cordillera.

Región del Ñuble: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.

Región del Biobío: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.

Región de la Araucanía: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.

Región de Los Ríos: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.

Región de Los Lagos: Litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera y litoral interior.

Según detalló la DMC en su sitio web, la alerta empezó a correr durante la mañana de este domingo 15 de noviembre y terminará en la noche.

Finalmente, explicaron que existe una condición sinóptica de baja segregada, lo que podría generar este fenómeno climático.

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