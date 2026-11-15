“Me lo merezco”: la arremetida de Diego Pánico ante duros cuestionamientos tras ser dado de alta

El influencer aseguró que está siguiendo su tratamiento al pie de la letra, el cual fue recomendado por una hematóloga experta en coagulación.

Este domingo, Diego Pánico recibió una serie de críticas por haberse grabado de compras en un centro comercial y en un hotel a días de haber sido dado de alta.

El influencer sufrió un tromboembolismo pulmonar por el que estuvo 10 días hospitalizado e incluso pasó tres de ellos sin su tratamiento anticoagulante, por lo que buscó con urgencia la ayuda de especialistas.





¿Qué pasó con Diego Pánico?

Al respecto, Diego publicó una historia en su cuenta de Instagram mientras se encontraba en un centro comercial y señaló: “Quítenme la tarjeta, por fa (…) Hice la buena acción del día: ayudé a un niñito, le compré una cosita que quería”.

Minutos después, una persona le escribió: “Eres bien porfiado, tú debes hacer reposo, ¿qué andas haciendo, niño? Por eso después te funan. Aguanta y haz lo que te dijeron. Nos haces orar por ti, ¿y tú?”.

Diego le contestó que estaba realizándose exámenes en un centro médico “y ando en silla de ruedas, me están llevando”.

Más tarde, el influencer aclaró: “Por si acaso estoy con reposo, no es un juego, pero sí puedo andar en silla de ruedas y, si tengo controles, tengo que ir, claramente”.

“Yo sé que me van a criticar, pero yo andaba en médico; necesito este relajo”, dijo el joven y explicó que no puede hacer fuerza ni caminar largos trayectos o viajar, por lo que no ha podido ir a su ciudad natal.

Luego, Diego apareció en un hotel y comentó: “Me vine a descansar (…) seguimos con el tratamiento, pero, a ver, ¿qué pasa si yo mañana no estoy? ¿Voy a dejar de ser feliz? ¿Voy a seguir acostado en una cama? No”.

El influencer confirmó que encontró especialistas y expuso: “Estamos bien, estamos tomando el relajo que nos dijo la hematóloga; encontramos una hematóloga muy buena (…) Estoy muy agradecido de ella, experta en coagulación”.

“Siento que me lo merezco; estoy siguiendo el tratamiento al pie de la letra”, argumentó el influencer.

Finalmente, concluyó: “Estoy muy estresado, es colapsante; yo la otra vez les dije que ser influencer es muy difícil y para mí es como una de las carreras más difíciles, sin desmerecer a nadie, obviamente”.

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