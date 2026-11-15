“Siempre serás…”: Marcelo Ríos enciende las alarmas con enigmático mensaje a Tamara Cornejo

El “Chino” Ríos utilizó sus historias de Instagram y no borró ni esta publicación, ni la que le dedicó hace unos días, contrario a lo que hace regularmente.

Durante la madrugada de este domingo, Marcelo “Chino” Ríos volvió a encender las alarmas en redes sociales tras dedicar un enigmático mensaje a Tamara Cornejo.

El extenista realizó la publicación en medio de una serie de rumores que se han extendido desde septiembre sobre un presunto quiebre con la hija de Patricio Cornejo.





¿Qué dijo Marcelo Ríos?

A través de su cuenta de Instagram, Ríos publicó una fotografía tipo selfie de Tamara y en las reacciones escribió: “Siempre serás la más linda. Te adoro, mi chinita”.

El pasado jueves, Cornejo publicó una reflexión de cumpleaños que aumentó los rumores de quiebre entre ambos y, a pesar de que su cuenta de Instagram es privada, Ríos compartió una captura de pantalla.

En ese momento, él escribió: “Ojalá terminemos el año cumpliendo nuestro sueño, que hemos buscado tanto y lo merecemos. Cuídate, chinita”.

Aunque el extenista suele borrar esta clase de publicaciones minutos u horas más tarde, en esta oportunidad no lo hizo.

Entre los comentarios, una usuaria escribió: “La perdiste por idiota, narciso, ya fue, olvídate de ella. Déjala en paz, ya mucho la hiciste sufrir”.

Finalmente, cabe destacar que días antes de estas dedicatorias por parte de Marcelo, el extenista había compartido un recuerdo con quien sería su expareja 30 años menor, Christin Chelsea.

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