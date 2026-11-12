“Cuídate, chinita”: Chino Ríos compartió una reflexión de Tamara Cornejo y reaccionó con polémico mensaje

“Ojalá terminemos el año cumpliendo nuestro sueño, que hemos buscado tanto y lo merecemos”, sentenció el extenista.

Este jueves, Marcelo “Chino” Ríos encendió las alarmas en redes sociales tras compartir y reaccionar a un texto que escribió Tamara Cornejo por su cumpleaños número 41.

El extenista reaccionó con un emotivo escrito, en medio de rumores de quiebre sentimental entre ambos.





¿Qué pasó con Chino Ríos y Tamara Cornejo?

“Tanto que decir. Un cumpleaños diferente en todos los sentidos. Es difícil empezar por donde… Ha sido un año lleno de torbellinos, buenos y malos, como yo. ¡Intensa!”, escribió Tamara.

En esa misma línea, agregó: “Agradecida de todo lo vivido. Viví un amor inmenso del que siempre estaré agradecida. Nunca me he arrepentido de nada, la verdad; volvería a vivir una y mil veces. Si me tengo que equivocar, me equivoco de nuevo, pero amo todo intensamente”.

Tamara hizo hincapié en que se autodefine como una persona “intensa” y luego agradeció a la vida, a su familia y a sus amigos por estar en cada momento de su vida.

A pesar de que Tamara mantiene su perfil de Instagram privado y no se sigue con Marcelo Ríos, este último compartió la captura de pantalla y escribió un nostálgico texto.

“Ojalá terminemos el año cumpliendo nuestro sueño, que hemos buscado tanto y lo merecemos. “Cuídate, chinita”, sentenció el extenista.

Los rumores de quiebre entre Tamara y Marcelo comenzaron a principios de septiembre. Ríos borró todas sus fotografías juntos y se dejaron de seguir en Instagram.

Finalmente, el extenista causó polémica en los últimos días por compartir un registro del recuerdo con quien parece ser su expareja, Christin Chelsea, con la descripción: “Qué bien lo pasábamos”, pero lo eliminó a las horas.

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