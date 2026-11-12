VIDEO | Luis Slimming sufre agresión en plena presentación en Arica y show tuvo que ser cancelado

El humorista debió suspender su espectáculo en el Hotel Antay y el agresor fue detenido por la PDI.

Este jueves, se debió suspender un show de Luis Slimming en el Hotel Antay de Arica luego que el humorista sufriera una agresión en plena presentación.

Según testigos, un hombre subió al escenario y atacó a “Don Comedia”, propinándole golpes de puño y patadas.





En ese momento, dos asistentes también subieron al escenario y ayudaron al humorista. En el lugar se encontraba personal de la Policía de Investigaciones presenciando el espectáculo del comediante, quienes actuaron rápidamente deteniendo al agresor, quien resultó ser una persona joven.

Desde la organización del evento se informó: “Estimados asistentes, lamentamos informar que el show ha sido cancelado y que el proceso de devolución de las entradas será a través de ticketpro. Lamentamos los inconvenientes, pero en esta ocasión debemos velar por la seguridad y salud de Luis”.

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