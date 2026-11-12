Senapred solicitó la evacuación de sector de Ovalle por desborde del Río Grande
La entidad también indicó que se activó mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia).
Este jueves, Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) solicitó la evacuación de un sector en la comuna de Ovalle, región de Coquimbo.
Se trata de La Ensenada y el motivo es por desborde del Río Grande, informó a través de la red social X.
La entidad también indicó que se activó mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia).
🔴#SENAPREDInforma
¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Grande se solicita EVACUAR sector La Ensenada en la comuna de #Ovalle, Región de Coquimbo.
#SENAPRED activó mensajería SAE.
Mantente informado a través de los canales oficiales y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta en terreno.
— SENAPRED (@Senapred) November 12, 2026