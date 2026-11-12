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Senapred solicitó la evacuación de sector de Ovalle por desborde del Río Grande

La entidad también indicó que se activó mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia).

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Este jueves, Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) solicitó la evacuación de un sector en la comuna de Ovalle, región de Coquimbo.

Se trata de La Ensenada y el motivo es por desborde del Río Grande, informó a través de la red social X.

La entidad también indicó que se activó mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia).

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