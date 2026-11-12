Exponen nuevo video de Tío Tito en su Lamborghini: sería el verdadero motivo de su detención

Héctor Peña fue detenido cerca de las 21:00 horas del miércoles, mientras participaba en una caravana contra el alza de los combustibles. A través de redes sociales, el influencer negó haber incurrido en conducción temeraria.

Un registro de cámara captó a Héctor Peña Meneses, conocido en redes sociales como Tío Tito, circulando a 167,64 km/h en su Lamborghini por la Ruta 5 la noche del miércoles.

Esta habría sido la razón por la que Carabineros lo controló a la altura de Renca, cerca de la salida 14 de La Fama.

El influencer fue detenido cerca de las 21:00 horas, mientras participaba en una caravana que se dirigía al Palacio de La Moneda para realizar un bocinazo contra el alza de los combustibles.

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, Peña se mostró conduciendo por la autopista y aseguró que Carabineros tenía bloqueadas las salidas.





Tras la detención, Carabineros lo trasladó a la Tercera Comisaría de Santiago, hasta donde llegaron participantes de la caravana. El grupo permaneció varias horas en las afueras del recinto en señal de apoyo.

El ingeniero quedó en libertad durante la madrugada del jueves. Al salir de la comisaría, calificó la detención de “totalmente injusta” y anunció que abordaría lo ocurrido con su abogado. “Voy a tomar las medidas que correspondan”, afirmó.

Tío Tito niega haber incurrido en conducción temeraria

En un nuevo video publicado en sus redes sociales, Peña aseguró que un carabinero en motocicleta le cerró el paso y frenó de golpe durante el recorrido.

“Me bajo del auto, no me explicó por qué, no me leyó mis derechos, no me dijo por qué me estaban deteniendo, me esposaron y me subieron a la camioneta”, relató.





El influencer afirmó que el funcionario lo acusó de haber intentado atropellarlo y que pidió a la autopista revisar las cámaras y los registros de velocidad. “Los pórticos no marcaron velocidad de conducción temeraria” , sostuvo, en contraste con las imágenes de las cámaras.

Además, aseguró que revisaron su vehículo y que los controles de alcohol y drogas dieron negativo.

Finalmente, Peña dijo que, tras quedar en libertad, leyó el parte policial y que allí figuraba “desórdenes públicos” como motivo de la detención. “Lo de la conducción temeraria jamás, jamás existió”, afirmó.