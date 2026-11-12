Exención del IVA: las claves para comprar viviendas a semanas de su puesta en marcha

A partir del 1 de diciembre y por un año, la primera venta de viviendas nuevas se podrá realizar sin IVA. Conoce el detalle del beneficio y qué debes revisar si quieres aprovecharlo para comprar una casa o departamento.

Una medida largamente esperada, tanto por las familias y como por la industria, permitirá bajar el costo de las viviendas y que más personas accedan a una vivienda nueva, reactivando también el sector inmobiliario.

Se trata de la exención de IVA a la vivienda, que forma parte de la Ley de Reconstrucción, y que será una realidad a contar del próximo martes 1 de diciembre de este año.

Este beneficio se extenderá por un año y aplicará a la primera venta de la propiedad, la que debe contar con recepción municipal definitiva, total o parcial, otorgada antes del 17 de octubre de 2026, fecha en que se publicó la ley.

Así afectará la excención a los clientes

Trinidad Silva, gerente Comercial de Inmobiliaria Norte Verde, explica que la medida “quiere decir que las personas lo pueden utilizar para comprar una vivienda nueva con entrega inmediata, no para propiedades en blanco o en verde”.

“Lo positivo es que no tiene tope en el valor de la propiedad y, en el caso de los departamentos, se pueden incluir el estacionamiento y la bodega”.

Otra consideración es que la exención del IVA no será del 19%, porque el IVA inmobiliario se aplica al proyecto propiamente tal y no al terreno. Distintas estimaciones que dicen que el traspaso al comprador podría ser desde un 2% hasta un 9% .

“La rebaja en el precio final dependerá de la estructura de costos de cada proyecto. La recomendación al cliente es, más que fijarse en el porcentaje que se está descontando, comparar el precio final para elegir la opción más conveniente”, agrega Silva.

Cómo funciona la excención del IVA

También se debe tener en cuenta que la exención del IVA no es automática, ya que la ley establece que las inmobiliarias podrán optar voluntariamente a ella.

La ejecutiva explica que, para las compraventas efectuadas a partir del 1 de diciembre, la inmobiliaria que elija acogerse al beneficio no recargará el IVA en la factura .

“La exención se aplica al momento de la venta, no es una devolución posterior. Esto quiere decir que el precio de venta disminuye, lo mismo que el crédito y el valor del dividendo ”.

La ley también creó un mecanismo retroactivo de devolución para las compraventas celebradas entre el 22 de abril de 2026 (fecha en que se ingresó el proyecto) y la entrada en vigencia de la exención.

“Esto ha permitido que muchas inmobiliarias ofrezcan campañas comerciales con la devolución del IVA antes del 1 de diciembre. Lo bueno para el cliente es que para que se haga efectivo, la inmobiliaria primero debe reembolsarle el IVA y luego solicitar la devolución al SII a contar del 1 de diciembre“.

Consejos clave para comprar una vivienda

Como consejo para los interesados, Trinidad Silva recomienda tomar el beneficio hoy si encuentran una propiedad que les guste, revisando que la escritura incluya la cláusula de devolución, ya que la principal ventaja de comprar antes del 1 de diciembre es que los clientes tendrán la devolución del 100% del monto del IVA de la operación.

“En cambio, a contar de la entrada en vigencia de la ley, cuando la inmobiliaria venda sin IVA, probablemente no podrá rebajar el 100% del impuesto”, explicando que esto ocurre porque el IVA asociado a la construcción del proyecto, por concepto materiales, mano de obra y servicios, la empresa lo acumula como crédito.

Normalmente lo “descarga” al vender con IVA, restándolo del IVA que cobra al cliente. “Si ya no hay posibilidad de descargar ese IVA, pasa a ser un costo del proyecto y hay que absorberlo vía precio”.

Para quienes prefieran esperar al 1 de diciembre, Silva sugiere comparar siempre el precio final de las distintas alternativas, pero no dejar la decisión para el final porque la exención es transitoria y la escritura debe otorgarse dentro del plazo, es decir, antes del 1 de diciembre de 2027.