12/ 11/ 2026 13:03

“Que deje de jugar con el bolsillo”: vocero de camioneros emplazó a Quiroz y lo llamó a “dar la cara”

El vocero de Fuerza del Norte, Cristian Sandoval, emplazó este jueves al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a participar directamente en las negociaciones con los camioneros movilizados, luego de que la reunión del miércoles en La Moneda terminara sin acuerdo. “Queremos que el ministro Quiroz deje de jugar con el sentimiento y con el bolsillo de todos los chilenos”, afirmó el dirigente, quien explicó que su agrupación se negó a firmar la propuesta del Gobierno porque, según dijo, no contemplaba una rebaja inmediata en el precio del diésel.