Sigue el paro de camioneros en todo Chile: los puntos con bloqueos y tacos hoy jueves
La movilización entró en su tercera jornada con congestión en la Ruta 68 y un bloqueo hacia el norte a la salida de Temuco. A continuación, revisa el estado de las principales carreteras del país.
El paro de camioneros continúa la mañana de este jueves 12 de noviembre con bloqueos, cortes intermitentes y congestión en distintos puntos del país.
La movilización, iniciada el martes en rechazo al alza de los combustibles, sigue mientras los gremios mantienen conversaciones con el gobierno.
Para este jueves está prevista una reunión entre el movimiento No Más TAG y el ministro de Transportes. Entre las demandas de los manifestantes en la Ruta 68 están la eliminación del impuesto específico a los combustibles y una rebaja en el precio de los peajes.
¿Dónde hay bloqueos y congestión por el paro de camioneros?
- Ruta 68, kilómetro 12 (Región Metropolitana): Hay una sola pista habilitada y la congestión se extiende por varios kilómetros. En algunos momentos se habilitaron ambas pistas en los dos sentidos.
- Ruta 5 Sur, salida de Temuco (La Araucanía): La calzada principal está bloqueada de sur a norte. Carabineros desvía a los vehículos menores por una caletera para que pudieran continuar su trayecto. Hasta la tarde del miércoles se habían concentrado cerca de 500 camiones en el sector.
- Ruta 5 Sur, Victoria (La Araucanía): Se reportaron cortes parciales e intermitentes, con cierres totales en ambos sentidos durante algunos minutos.
- Ruta 5 Sur, altura de avenida Colón, San Bernardo (Región Metropolitana): El tránsito se mantuvo constante con una pista en uso y menos buses estacionados que el miércoles.
- Ruta 5 Sur, altura de Rengo (O’Higgins): Se mantiene una pista habilitada en dirección norte y sur en el km 112.
- Ruta 140 (Biobío): Según Transporte Informa, se registra tránsito lento a la altura de Juan Riquelme y en dirección a Concepción debido a la ocupación parcial de camiones.
- Ruta 5 Norte: Restricción intermitente en distintos puntos. En la región de Coquimbo, sectores como Las Tacas y Lagunillas mantienen una pista habilitada por ambos sentidos.