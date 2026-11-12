Sigue el paro de camioneros en todo Chile: los puntos con bloqueos y tacos hoy jueves

La movilización entró en su tercera jornada con congestión en la Ruta 68 y un bloqueo hacia el norte a la salida de Temuco. A continuación, revisa el estado de las principales carreteras del país.

El paro de camioneros continúa la mañana de este jueves 12 de noviembre con bloqueos, cortes intermitentes y congestión en distintos puntos del país.

La movilización, iniciada el martes en rechazo al alza de los combustibles, sigue mientras los gremios mantienen conversaciones con el gobierno.

Para este jueves está prevista una reunión entre el movimiento No Más TAG y el ministro de Transportes. Entre las demandas de los manifestantes en la Ruta 68 están la eliminación del impuesto específico a los combustibles y una rebaja en el precio de los peajes.





¿Dónde hay bloqueos y congestión por el paro de camioneros?