El diésel es el más afectado con un aumento de más de $40: Enap confirma nueva alza en el precio de los combustibles

La confirmación de la nueva alza se da en el segundo día de movilizaciones de camioneros y transportistas en distintas rutas del país.

Este miércoles, Enap (Empresa Nacional del Petróleo), confirmó una nueva alza en el precio de los combustibles, la cual empezará a regir a partir de este jueves 12 de noviembre.

Cabe señalar que se trata de la sexta alza consecutiva, que agudiza el conflicto que mantienen los camioneros con el gobierno y que mantiene al gremio de los transportistas movilizados en distintas carreteras del país desde este martes.





Confirman aumento en los combustibles

De esta manera, la variación estimado en el precio de los combustibles es de: