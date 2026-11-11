11/ 11/ 2026 12:40

VIDEO | Taxistas se unen a camioneros en Ruta 68 con consignas contra el TAG y el impuesto específico

Un grupo numeroso de taxistas se sumó este miércoles a la movilización de camioneros en la Ruta 68. Con consignas como “No + impuesto específico” y “No + TAG”, los conductores se trasladaron hasta el sector de Ciudad de los Valles, en la comuna de Pudahuel, donde se concentran los transportistas en el marco del paro. El paro indefinido se originó en la antesala de una nueva alza en el precio de los combustibles.