Festival del Huaso de Olmué 2027: Quiénes son los animadores confirmados para el evento transmitido por CHV

Comienza la cuenta regresiva para dar inicio a una de las fiestas más importantes de nuestro país y Chilevisión, el canal de los festivales, se prepara para transmitir esta nueva edición. Revisa a continuación quiénes serán los encargados de animar este evento.

Una nueva edición del Festival del Huaso de Olmué se realizará desde el jueves 14 hasta el domingo 17 de enero de 2027 en el tradicional anfiteatro El Patagual, donde grandes artistas nacionales se presentarán en una jornada llena de talento, música y diversión.

En este certamen, la transmisión televisiva estará a cargo de Chilevisión, por lo que la conducción será encabezada por distinguidos rostros del canal.

¿Quiénes animarán el Festival del Huaso de Olmué?

Durante la jornada de este miércoles se anunció que Diana Bolocco y José Miguel Viñuela estarán a cargo de la conducción.

Ambas personalidades televisivas asumirán la importante tarea de animar las cuatro jornadas de uno de los eventos musicales más esperados del año.





¿Quiénes se presentarán en El Patagual?

Este año la organización apostó por una parrilla de artistas diversa y llena de talento. Para el jueves 14, Los Pericos y El Llanero de Ñuble estarán a cargo de lo musical, mientras que Bombo Fica hará reír al público con sus rutinas.

El viernes 15, Illapu, quienes celebrarán 55 años de trayectoria, se presentarán junto a Cami y Pastelito.

Francisca Valenzuela, Javiera Mena y Maly Jorquera se tomarán el sábado 16 en una noche cargada de poder femenino.

La jornada de cierre será el turno de Sinaka y Amigo de Artistas para traer el estilo urbano, en tanto que Diego Urrutia se encargará del humor.