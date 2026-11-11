Colectiveros, transportistas y camioneros independientes se sumaron a la paralización tras la ruptura de las conversaciones oficiales con el Gobierno. Los organizadores y participantes no descartan sumar a más actores sociales.

Este miércoles continúa la paralización de transportistas y buses interurbanos en distintos puntos estratégicos del país, quienes han concentrado sus actividades en la Ruta 5 en la región Metropolitana, con bloqueos y atochamientos.

Estas movilizaciones continúan por segundo día consecutivo tras el fracaso de las mesas de diálogo mantenidas con el Ejecutivo, cuyas respuestas no entregaron resultados favorables a las exigencias planteadas por el gremio.





El movimiento ha escalado con el paso de las horas, sumando a colectiveros, taxis y camioneros independientes de San Antonio, además de reportarse cortes en la Ruta 68 hacia Valparaíso tras la ruptura de las conversaciones oficiales.

En terreno, la operativa en la Ruta 5 incluye a decenas de máquinas que, tras dejar pasajeros provenientes de zonas como Rancagua y el Maule, se suman a la protesta bajo la supervisión de Carabineros.

Sigue la paralización de camioneros y transportistas

A continuación, algunos de los puntos que están siendo escenario de la movilización de camioneros y transportistas.

Ruta 5 (Región Metropolitana) : Se mantiene una fila de aproximadamente una treintena de buses interurbanos ocupando vías, mientras Carabineros coordina el paso por dos pistas habilitadas.

: Se mantiene una fila de aproximadamente una treintena de buses interurbanos ocupando vías, mientras Carabineros coordina el paso por dos pistas habilitadas. Vías de acceso hacia Santiago desde el sur: Buses interurbanos provenientes de Rancagua y la Región del Maule que viajan con pasajeros hacia la capital para, tras dejarlos en sus destinos, sumarse a la paralización en la Ruta 5.

Buses interurbanos provenientes de Rancagua y la Región del Maule que viajan con pasajeros hacia la capital para, tras dejarlos en sus destinos, sumarse a la paralización en la Ruta 5. Ruta 68: Cortes de ruta provocados por la suma de camioneros independientes.

Cortes de ruta provocados por la suma de camioneros independientes. San Antonio: Suma de colectiveros y camioneros locales a la paralización tras el fracaso de las negociaciones con el Ejecutivo.

Suma de colectiveros y camioneros locales a la paralización tras el fracaso de las negociaciones con el Ejecutivo. Valparaíso: Incorporación de camioneros a las movilizaciones en las rutas de la zona.

Incorporación de camioneros a las movilizaciones en las rutas de la zona. Los Ángeles: Congestión en la ruta de la región del Biobío, específicamente en la ruta 5 sur. Hay una pista liberada tras dos días de movilización.

Entre los principales motivos que impulsan la protesta se encuentran el descontento por el persistente incremento en los precios de los combustibles, el encarecimiento de los alimentos y sueldos que no logran cubrir el costo de vida familiar.

Ante este escenario de tensión y cuestionamientos a la capacidad de gestión del Ejecutivo, los organizadores y participantes advierten que la movilización podría profundizarse con la eventual incorporación de otros sectores sociales en un paro general.